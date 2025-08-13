13.08.2025
Смотреть онлайн Джонатан Ирванто - Ретаро Мацумура 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama: Джонатан Ирванто — Ретаро Мацумура . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 06:55 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 03.
МСК, Корт: KPI Park - Court 03
UTR Pro Yokohama
Завершен
(7:5, 3:6, 0:6)
(7:5, 3:6, 0:6)
1 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джонатан Ирванто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Джонатан Ирванто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Джонатан Ирванто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Джонатан Ирванто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Джонатан Ирванто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Джонатан Ирванто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Джонатан Ирванто - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Джонатан Ирванто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Джонатан Ирванто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Джонатан Ирванто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Ретаро Мацумура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Ретаро Мацумура - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
10
Двойные ошибки
6
2
Выигрыш первой подачи
61%
74%
Реализация брейк - пойнтов
75%
60%
Комментарии к матчу