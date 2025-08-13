13.08.2025
Смотреть онлайн Kotaro Mochizuki - Азария Рашер 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama: Kotaro Mochizuki — Азария Рашер . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 08:35 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 01.
МСК, Корт: KPI Park - Court 01
UTR Pro Yokohama
Завершен
(3:6, 6:4, 6:0)
2 : 1
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Азария Рашер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Азария Рашер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Азария Рашер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Азария Рашер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Азария Рашер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Азария Рашер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Азария Рашер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Kotaro Mochizuki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Kotaro Mochizuki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Азария Рашер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Азария Рашер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Азария Рашер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Kotaro Mochizuki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Kotaro Mochizuki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Kotaro Mochizuki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Kotaro Mochizuki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Kotaro Mochizuki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
4
6
Выигрыш первой подачи
67%
61%
Реализация брейк - пойнтов
43%
75%
