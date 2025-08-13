13.08.2025
Смотреть онлайн Vitorio Sardinha - Азария Рашер 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama: Vitorio Sardinha — Азария Рашер . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 03.
МСК, Корт: KPI Park - Court 03
UTR Pro Yokohama
Завершен
(3:6, 6:1, 6:7)
1 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Азария Рашер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Азария Рашер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Азария Рашер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Азария Рашер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Азария Рашер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Vitorio Sardinha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Азария Рашер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Vitorio Sardinha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Азария Рашер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Vitorio Sardinha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Азария Рашер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Vitorio Sardinha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Азария Рашер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Vitorio Sardinha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Азария Рашер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Азария Рашер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Азария Рашер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Азария Рашер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
60%
65%
Реализация брейк - пойнтов
71%
44%
