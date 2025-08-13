13.08.2025
Смотреть онлайн Dmitrii Shirokii - Янош Фекете 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Beograd: Dmitrii Shirokii — Янош Фекете . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Tenis Club Crvena Zvezda - Court 01.
МСК, Корт: Tenis Club Crvena Zvezda - Court 01
UTR Pro Beograd
Завершен
(0:6, 4:6)
(0:6, 4:6)
0 : 2
13 августа 2025
Комментарии к матчу