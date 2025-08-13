13.08.2025
Смотреть онлайн Sara Yoshida - Мичиру Фуруя 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama Women: Sara Yoshida — Мичиру Фуруя . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 06:40 по московскому времени .
МСК
UTR Pro Yokohama Women
Завершен
(4:6, 4:6)
0 : 2
13 августа 2025
История последних встреч
Sara Yoshida
Мичиру Фуруя
0 побед
1 победа
0%
100%
14.10.2025
Sara Yoshida
0:2
Мичиру Фуруя
