Смотреть онлайн Sara Yoshida - Мичиру Фуруя 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama Women: Sara Yoshida — Мичиру Фуруя . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 06:40 по московскому времени .