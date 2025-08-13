13.08.2025
Смотреть онлайн Николас Занеллато - Иманол Л Мориллос 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Trier: Николас Занеллато — Иманол Л Мориллос . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Trier
Завершен
(2:6, 6:7)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Иманол Л Мориллос - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Николас Занеллато - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Иманол Л Мориллос - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Иманол Л Мориллос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Николас Занеллато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Иманол Л Мориллос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Иманол Л Мориллос - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Иманол Л Мориллос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Иманол Л Мориллос - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Николас Занеллато - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Иманол Л Мориллос - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Иманол Л Мориллос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Николас Занеллато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Иманол Л Мориллос - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Николас Занеллато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Николас Занеллато - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Иманол Л Мориллос - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Николас Занеллато - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Иманол Л Мориллос - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Николас Занеллато - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
59%
78%
Реализация брейк - пойнтов
100%
62%
