13.08.2025
Смотреть онлайн Алессио Базиле - Tarek Erlewein 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Koksijde: Алессио Базиле — Tarek Erlewein . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Koksijde
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Tarek Erlewein - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Алессио Базиле - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Tarek Erlewein - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Tarek Erlewein - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Алессио Базиле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Алессио Базиле - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Алессио Базиле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Алессио Базиле - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Tarek Erlewein - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Алессио Базиле - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Алессио Базиле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Алессио Базиле - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Tarek Erlewein - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Tarek Erlewein - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Tarek Erlewein - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Алессио Базиле - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Алессио Базиле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Алессио Базиле - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Алессио Базиле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
59%
49%
Реализация брейк - пойнтов
62%
40%
Комментарии к матчу