13.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Trier: Тайм Алазмех — Адриан Отцбах . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Trier
Завершен
(4:6, 3:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Адриан Отцбах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Адриан Отцбах - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Taym Al Azmeh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Адриан Отцбах - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Адриан Отцбах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Адриан Отцбах - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Taym Al Azmeh - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Taym Al Azmeh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Taym Al Azmeh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Адриан Отцбах - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Адриан Отцбах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Адриан Отцбах - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Taym Al Azmeh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Адриан Отцбах - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Адриан Отцбах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Taym Al Azmeh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Taym Al Azmeh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Адриан Отцбах - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Адриан Отцбах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
5
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
50%
67%
Реализация брейк - пойнтов
33%
45%
