Смотреть онлайн Арьян Шах - Дужи Айдукович 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sofia: Арьян Шах — Дужи Айдукович, 1/8 финала . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 3
Challenger Sofia
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Дужи Айдукович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Дужи Айдукович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Арьян Шах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Арьян Шах - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Дужи Айдукович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Дужи Айдукович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Дужи Айдукович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Дужи Айдукович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Дужи Айдукович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Арьян Шах - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Дужи Айдукович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Арьян Шах - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Арьян Шах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Дужи Айдукович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Дужи Айдукович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Дужи Айдукович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Дужи Айдукович - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
67%
68%
Реализация брейк - пойнтов
22%
56%
