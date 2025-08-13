13.08.2025
Смотреть онлайн Радован Михалик - Владислав Орлов 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bielsko Biala: Радован Михалик — Владислав Орлов . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Bielsko Biala
Завершен
(0:6, 1:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Владислав Орлов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Владислав Орлов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Владислав Орлов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Владислав Орлов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Владислав Орлов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Владислав Орлов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Радован Михалик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Владислав Орлов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Владислав Орлов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Владислав Орлов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Владислав Орлов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Владислав Орлов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Владислав Орлов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
43%
72%
Реализация брейк - пойнтов
0%
75%
Комментарии к матчу