13.08.2025
Смотреть онлайн Иржи Чижек - Томаш Беркиета 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bielsko Biala: Иржи Чижек — Томаш Беркиета . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Bielsko Biala
Завершен
(5:7, 6:3, 7:5)
2 : 1
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Томаш Беркиета - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Томаш Беркиета - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Томаш Беркиета - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Томаш Беркиета - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Томаш Беркиета - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Иржи Чижек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Иржи Чижек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Томаш Беркиета - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Томаш Беркиета - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Томаш Беркиета - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Томаш Беркиета - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 31 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 32 - Иржи Чижек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 33 - Иржи Чижек - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
10
10
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
71%
82%
Реализация брейк - пойнтов
40%
14%
