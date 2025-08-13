13.08.2025
Смотреть онлайн Роман Постолка - Антони Фабр 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bielsko Biala: Роман Постолка — Антони Фабр . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:15 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Bielsko Biala
Завершен
(6:4, 6:7, 2:6)
(6:4, 6:7, 2:6)
1 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Антони Фабр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Роман Постолка - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Роман Постолка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Роман Постолка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Антони Фабр - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Антони Фабр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Антони Фабр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Роман Постолка - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Роман Постолка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Роман Постолка - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Антони Фабр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Роман Постолка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Роман Постолка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Антони Фабр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Роман Постолка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Антони Фабр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Роман Постолка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Антони Фабр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Антони Фабр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Роман Постолка - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Антони Фабр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Роман Постолка - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Антони Фабр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Роман Постолка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 26 - Антони Фабр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Антони Фабр - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Антони Фабр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 29 - Антони Фабр - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Роман Постолка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Антони Фабр - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
49%
56%
Реализация брейк - пойнтов
38%
70%
Комментарии к матчу