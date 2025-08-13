13.08.2025
Смотреть онлайн Kacper Szymkowiak - Jakub Hrynkiewicz 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bielsko Biala: Kacper Szymkowiak — Jakub Hrynkiewicz . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Bielsko Biala
Завершен
(7:6, 6:1)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jakub Hrynkiewicz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Kacper Szymkowiak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Jakub Hrynkiewicz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Kacper Szymkowiak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Jakub Hrynkiewicz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Jakub Hrynkiewicz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Jakub Hrynkiewicz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Kacper Szymkowiak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Kacper Szymkowiak - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Kacper Szymkowiak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Kacper Szymkowiak - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Jakub Hrynkiewicz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Kacper Szymkowiak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Kacper Szymkowiak - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Kacper Szymkowiak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Kacper Szymkowiak - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Jakub Hrynkiewicz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Kacper Szymkowiak - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Kacper Szymkowiak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
6
4
Выигрыш первой подачи
64%
50%
Реализация брейк - пойнтов
70%
44%
Комментарии к матчу