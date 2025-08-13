13.08.2025
Смотреть онлайн Yara Bartashevich - Кайса Риналдо Перссон 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Bydgoszcz: Yara Bartashevich — Кайса Риналдо Перссон . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Bydgoszcz
Завершен
(3:6, 6:7)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кайса Риналдо Перссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Yara Bartashevich - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Yara Bartashevich - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Кайса Риналдо Перссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Yara Bartashevich - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Кайса Риналдо Перссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Yara Bartashevich - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Yara Bartashevich - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Кайса Риналдо Перссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Yara Bartashevich - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Кайса Риналдо Перссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Yara Bartashevich - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Yara Bartashevich - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Кайса Риналдо Перссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Yara Bartashevich - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Кайса Риналдо Перссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
8
Выигрыш первой подачи
44%
58%
Реализация брейк - пойнтов
38%
50%
