13.08.2025
Смотреть онлайн Мерел Худт - Адриенн Надь 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Bydgoszcz: Мерел Худт — Адриенн Надь . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Bydgoszcz
Завершен
(3:6, 5:7)
(3:6, 5:7)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мерел Худт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Адриенн Надь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Мерел Худт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Адриенн Надь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Мерел Худт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Адриенн Надь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Адриенн Надь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Адриенн Надь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Адриенн Надь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Адриенн Надь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Мерел Худт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Адриенн Надь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Мерел Худт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Адриенн Надь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Мерел Худт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Адриенн Надь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Мерел Худт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Адриенн Надь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Мерел Худт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Адриенн Надь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Адриенн Надь - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
8
4
Выигрыш первой подачи
28%
49%
Реализация брейк - пойнтов
80%
59%
Комментарии к матчу