13.08.2025
Смотреть онлайн Fadi Bidan - Флориан Броска 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Koksijde: Fadi Bidan — Флориан Броска . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Koksijde
Завершен
(6:4, 7:5)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Флориан Броска - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Fadi Bidan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Флориан Броска - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Fadi Bidan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Флориан Броска - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Fadi Bidan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Fadi Bidan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Fadi Bidan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Флориан Броска - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Fadi Bidan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Флориан Броска - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Fadi Bidan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Флориан Броска - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Fadi Bidan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Флориан Броска - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Fadi Bidan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Fadi Bidan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Флориан Броска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Флориан Броска - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Fadi Bidan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Fadi Bidan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Fadi Bidan - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
70%
76%
Реализация брейк - пойнтов
43%
50%
Комментарии к матчу