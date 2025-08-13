Фрибет 15000₽
13.08.2025

Смотреть онлайн Эшли Лэйхи - Виктория Аллен 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Aldershot: Эшли ЛэйхиВиктория Аллен . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
ITF W35 Aldershot
Эшли Лэйхи
Завершен
(7:6, 6:3)
2 : 0
13 августа 2025
Виктория Аллен
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Виктория Аллен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Виктория Аллен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Виктория Аллен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Виктория Аллен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Виктория Аллен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Виктория Аллен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Виктория Аллен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Виктория Аллен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Эшли Лэйхи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Виктория Аллен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Эшли Лэйхи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Эшли Лэйхи - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
2
2
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
67%
72%
Реализация брейк - пойнтов
100%
17%
Комментарии к матчу
