13.08.2025
Смотреть онлайн Эстер Адешина - Мартина Кубка 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Aldershot: Эстер Адешина — Мартина Кубка . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Aldershot
Завершен
(4:6, 3:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мартина Кубка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Эстер Адешина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Мартина Кубка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Эстер Адешина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Мартина Кубка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Эстер Адешина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Мартина Кубка - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Эстер Адешина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Мартина Кубка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Мартина Кубка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Мартина Кубка - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Эстер Адешина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Мартина Кубка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Эстер Адешина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Мартина Кубка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Мартина Кубка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Мартина Кубка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Эстер Адешина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Мартина Кубка - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
3
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
74%
77%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
Комментарии к матчу