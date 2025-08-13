13.08.2025
Смотреть онлайн Руби Кулинг - Mimi Xu 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Aldershot: Руби Кулинг — Mimi Xu . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Aldershot
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Руби Кулинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Mimi Xu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Mimi Xu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Mimi Xu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Mimi Xu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Руби Кулинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Mimi Xu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Mimi Xu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Mimi Xu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Руби Кулинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Mimi Xu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Mimi Xu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Mimi Xu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Mimi Xu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Mimi Xu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
6
3
Выигрыш первой подачи
31%
67%
Реализация брейк - пойнтов
33%
78%
Комментарии к матчу