13.08.2025
Смотреть онлайн Амелия Rajecki - Алисия Дудени 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Aldershot: Амелия Rajecki — Алисия Дудени . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Aldershot
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Амелия Rajecki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Амелия Rajecki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Амелия Rajecki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Амелия Rajecki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Алисия Дудени - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Алисия Дудени - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Амелия Rajecki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Алисия Дудени - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Амелия Rajecki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Амелия Rajecki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Алисия Дудени - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Амелия Rajecki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Амелия Rajecki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Амелия Rajecki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Алисия Дудени - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Амелия Rajecki - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Амелия Rajecki - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
7
0
Выигрыш первой подачи
71%
37%
Реализация брейк - пойнтов
67%
60%
