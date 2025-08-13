13.08.2025
Смотреть онлайн Ринко Мацуда - Хиба Шаик 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Aldershot: Ринко Мацуда — Хиба Шаик . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Aldershot
Завершен
(6:2, 5:7, 6:2)
2 : 1
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ринко Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Хиба Шаик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Ринко Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Ринко Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ринко Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Ринко Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Хиба Шаик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Ринко Мацуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Ринко Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Ринко Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Хиба Шаик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Хиба Шаик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Ринко Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Хиба Шаик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Хиба Шаик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Хиба Шаик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Ринко Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Ринко Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Хиба Шаик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Хиба Шаик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Хиба Шаик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Ринко Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Ринко Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Ринко Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Ринко Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Хиба Шаик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Ринко Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Ринко Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
4
8
Выигрыш первой подачи
55%
48%
Реализация брейк - пойнтов
43%
75%
