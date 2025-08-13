13.08.2025
Смотреть онлайн Азиз Оуака - Карим Беннани 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Monastir: Азиз Оуака — Карим Беннани . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Monastir
Завершен
(3:6, 0:1)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Карим Беннани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Карим Беннани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Азиз Оуака - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Азиз Оуака - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Карим Беннани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Азиз Оуака - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Карим Беннани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Карим Беннани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Карим Беннани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Карим Беннани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Отказ от игnры
История последних встреч
Азиз Оуака
Карим Беннани
1 победа
0 побед
100%
0%
03.12.2025
Карим Беннани
-:-
Азиз Оуака
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
60%
79%
Реализация брейк - пойнтов
100%
75%
Комментарии к матчу