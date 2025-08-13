13.08.2025
Смотреть онлайн Робин Бертранд - Игорь Кудряшов 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Monastir: Робин Бертранд — Игорь Кудряшов . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Monastir
Завершен
(6:5)
(6:5)
1 : 0
13 августа 2025
Гейм 1 - Игорь Кудряшов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Робин Бертранд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Игорь Кудряшов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Робин Бертранд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Игорь Кудряшов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Робин Бертранд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Робин Бертранд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Робин Бертранд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Игорь Кудряшов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Игорь Кудряшов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Робин Бертранд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
67%
61%
Реализация брейк - пойнтов
67%
12%
