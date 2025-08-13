13.08.2025
Смотреть онлайн Назим Махлуф - Сириль Вандермерш 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Monastir: Назим Махлуф — Сириль Вандермерш . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Monastir
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Назим Махлуф - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Назим Махлуф - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Сириль Вандермерш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Назим Махлуф - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Назим Махлуф - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Назим Махлуф - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Сириль Вандермерш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Сириль Вандермерш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Назим Махлуф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Сириль Вандермерш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
64%
68%
Реализация брейк - пойнтов
25%
33%
Комментарии к матчу