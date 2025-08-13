13.08.2025
Смотреть онлайн Педро Араухо - Rafael Izquierdo Luque 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Idanha-A-Nova: Педро Араухо — Rafael Izquierdo Luque . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Idanha-A-Nova
Завершен
(7:5, 6:2)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Педро Араухо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Rafael Izquierdo Luque - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Rafael Izquierdo Luque - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Педро Араухо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Педро Араухо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Rafael Izquierdo Luque - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Педро Араухо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Педро Араухо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Rafael Izquierdo Luque - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Rafael Izquierdo Luque - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Педро Араухо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Педро Араухо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Педро Араухо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Педро Араухо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Педро Араухо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Педро Араухо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Педро Араухо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Rafael Izquierdo Luque - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Rafael Izquierdo Luque - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Педро Араухо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
60%
48%
Реализация брейк - пойнтов
43%
25%
Комментарии к матчу