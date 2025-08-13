13.08.2025
Смотреть онлайн Carlos Guerrero Alvarez - Юунес Лалами Лаароусси 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Idanha-A-Nova: Carlos Guerrero Alvarez — Юунес Лалами Лаароусси . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Idanha-A-Nova
Завершен
(6:2, 4:6, 3:5)
1 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юунес Лалами Лаароусси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Carlos Guerrero Alvarez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Carlos Guerrero Alvarez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Carlos Guerrero Alvarez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Юунес Лалами Лаароусси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Carlos Guerrero Alvarez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Carlos Guerrero Alvarez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Carlos Guerrero Alvarez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Юунес Лалами Лаароусси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Carlos Guerrero Alvarez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Юунес Лалами Лаароусси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Carlos Guerrero Alvarez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Юунес Лалами Лаароусси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Carlos Guerrero Alvarez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Юунес Лалами Лаароусси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Carlos Guerrero Alvarez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Юунес Лалами Лаароусси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Юунес Лалами Лаароусси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Юунес Лалами Лаароусси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Юунес Лалами Лаароусси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Юунес Лалами Лаароусси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Carlos Guerrero Alvarez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Carlos Guerrero Alvarez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Юунес Лалами Лаароусси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Carlos Guerrero Alvarez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Юунес Лалами Лаароусси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Юунес Лалами Лаароусси - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
7
Выигрыш первой подачи
72%
70%
Реализация брейк - пойнтов
40%
50%
Комментарии к матчу