13.08.2025
Смотреть онлайн Марк Полманс - Juan Jose Bianchi 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Idanha-A-Nova: Марк Полманс — Juan Jose Bianchi . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Idanha-A-Nova
Завершен
(3:6, 6:3, 6:0)
(3:6, 6:3, 6:0)
2 : 1
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Juan Jose Bianchi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Juan Jose Bianchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Juan Jose Bianchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Марк Полманс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Juan Jose Bianchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Марк Полманс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Juan Jose Bianchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Марк Полманс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Juan Jose Bianchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Марк Полманс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Juan Jose Bianchi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Марк Полманс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Марк Полманс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Juan Jose Bianchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Juan Jose Bianchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Марк Полманс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Марк Полманс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Марк Полманс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Марк Полманс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Марк Полманс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Марк Полманс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Марк Полманс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Марк Полманс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Марк Полманс - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
7
3
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
67%
57%
Реализация брейк - пойнтов
83%
33%
Комментарии к матчу