13.08.2025
Смотреть онлайн Сандро Копп - Милос Кароль 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sofia: Сандро Копп — Милос Кароль, 1/8 финала . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 6.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 6
Challenger Sofia
Завершен
(3:6, 6:3, 7:6)
2 : 1
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Милос Кароль - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Сандро Копп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Милос Кароль - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Милос Кароль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Милос Кароль - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Сандро Копп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Милос Кароль - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Сандро Копп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Милос Кароль - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Сандро Копп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Милос Кароль - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Сандро Копп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Сандро Копп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Сандро Копп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Милос Кароль - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Сандро Копп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Милос Кароль - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Сандро Копп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Сандро Копп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Сандро Копп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Милос Кароль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Милос Кароль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Милос Кароль - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Сандро Копп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Милос Кароль - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Сандро Копп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Милос Кароль - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Сандро Копп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Милос Кароль - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Сандро Копп - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
13
Двойные ошибки
3
8
Выигрыш первой подачи
79%
79%
Реализация брейк - пойнтов
100%
67%
