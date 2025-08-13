13.08.2025
Смотреть онлайн Чарлс Брум - Джеймс Бивен 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Aldershot: Чарлс Брум — Джеймс Бивен . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Aldershot
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Чарлс Брум - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Чарлс Брум - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Джеймс Бивен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Джеймс Бивен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Чарлс Брум - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Джеймс Бивен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Чарлс Брум - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Чарлс Брум - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Джеймс Бивен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Чарлс Брум - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Чарлс Брум - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Чарлс Брум - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Чарлс Брум - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Чарлс Брум - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Джеймс Бивен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Чарлс Брум - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Джеймс Бивен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Джеймс Бивен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Чарлс Брум - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
История последних встреч
Чарлс Брум
Джеймс Бивен
1 победа
0 побед
100%
0%
27.01.2026
Чарлс Брум
2:0
Джеймс Бивен
Статистика матча
Эйсы
5
2
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
65%
56%
Реализация брейк - пойнтов
75%
43%
