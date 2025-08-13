Текстовая трансляция

Гейм 1 - Тифани Леметр - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Сапфо Сакеллариди - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Сапфо Сакеллариди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 4 - Сапфо Сакеллариди - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Тифани Леметр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Тифани Леметр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 7 - Тифани Леметр - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Сапфо Сакеллариди - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Тифани Леметр - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Сапфо Сакеллариди - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Тифани Леметр - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Тифани Леметр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 13 - Тифани Леметр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Сапфо Сакеллариди - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 15 - Тифани Леметр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 16 - Сапфо Сакеллариди - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 17 - Тифани Леметр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Сапфо Сакеллариди - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 19 - Сапфо Сакеллариди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 20 - Сапфо Сакеллариди - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 21 - Сапфо Сакеллариди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 22 - Тифани Леметр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 23 - Тифани Леметр - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 24 - Сапфо Сакеллариди - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 25 - Тифани Леметр - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 26 - Тифани Леметр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 27 - Тифани Леметр - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 28 - Сапфо Сакеллариди - взял свою подачу со счетом 30-40