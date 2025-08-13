13.08.2025
Смотреть онлайн Тифани Леметр - Сапфо Сакеллариди 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Bydgoszcz: Тифани Леметр — Сапфо Сакеллариди . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Bydgoszcz
Завершен
(7:5, 3:6, 6:2)
2 : 1
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тифани Леметр - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Сапфо Сакеллариди - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Сапфо Сакеллариди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Сапфо Сакеллариди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Тифани Леметр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Тифани Леметр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Тифани Леметр - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Сапфо Сакеллариди - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Тифани Леметр - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Сапфо Сакеллариди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Тифани Леметр - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Тифани Леметр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Тифани Леметр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Сапфо Сакеллариди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Тифани Леметр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Сапфо Сакеллариди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Тифани Леметр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Сапфо Сакеллариди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Сапфо Сакеллариди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Сапфо Сакеллариди - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Сапфо Сакеллариди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Тифани Леметр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Тифани Леметр - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Сапфо Сакеллариди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Тифани Леметр - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Тифани Леметр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Тифани Леметр - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Сапфо Сакеллариди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Тифани Леметр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
5
3
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
88%
67%
Реализация брейк - пойнтов
40%
60%
Комментарии к матчу