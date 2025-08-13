13.08.2025
Смотреть онлайн Ruth Roura LLaverias - Марцелина Подлинска 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Bydgoszcz: Ruth Roura LLaverias — Марцелина Подлинска . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Bydgoszcz
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ruth Roura LLaverias - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Марцелина Подлинска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Марцелина Подлинска - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Ruth Roura LLaverias - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ruth Roura LLaverias - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Марцелина Подлинска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Ruth Roura LLaverias - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Ruth Roura LLaverias - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Марцелина Подлинска - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Ruth Roura LLaverias - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Ruth Roura LLaverias - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Ruth Roura LLaverias - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Ruth Roura LLaverias - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Ruth Roura LLaverias - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Марцелина Подлинска - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ruth Roura LLaverias - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Марцелина Подлинска - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Ruth Roura LLaverias - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
7
1
Выигрыш первой подачи
65%
55%
Реализация брейк - пойнтов
62%
20%
