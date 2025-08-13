13.08.2025
Смотреть онлайн Брайан Боземой - Янник Келм 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Ystad: Брайан Боземой — Янник Келм . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Ystad
Завершен
(7:5, 6:1)
(7:5, 6:1)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Янник Келм - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Брайан Боземой - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Янник Келм - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Брайан Боземой - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Брайан Боземой - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Брайан Боземой - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Янник Келм - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Янник Келм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Брайан Боземой - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Янник Келм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Брайан Боземой - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Брайан Боземой - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Янник Келм - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Брайан Боземой - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Брайан Боземой - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Брайан Боземой - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Брайан Боземой - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Брайан Боземой - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Брайан Боземой - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
5
7
Выигрыш первой подачи
71%
47%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
Комментарии к матчу