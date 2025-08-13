13.08.2025
Смотреть онлайн Patrik Munkhammar - Лоренцо Боччи 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Ystad: Patrik Munkhammar — Лоренцо Боччи . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:45 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Ystad
Завершен
(4:6, 6:3, 3:6)
1 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лоренцо Боччи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Patrik Munkhammar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Patrik Munkhammar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Patrik Munkhammar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Лоренцо Боччи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Patrik Munkhammar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Patrik Munkhammar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Patrik Munkhammar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Patrik Munkhammar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Patrik Munkhammar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Patrik Munkhammar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Patrik Munkhammar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Лоренцо Боччи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Patrik Munkhammar - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Patrik Munkhammar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Patrik Munkhammar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Лоренцо Боччи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
59%
66%
Реализация брейк - пойнтов
75%
36%
Комментарии к матчу