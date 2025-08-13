13.08.2025
Смотреть онлайн Деспина Папамихаил - Лина Гьорчешка 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Kursumlijska Banja: Деспина Папамихаил — Лина Гьорчешка . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:3, 1:6, 2:6)
1 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Деспина Папамихаил - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Лина Гьорчешка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Деспина Папамихаил - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Деспина Папамихаил - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Деспина Папамихаил - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Лина Гьорчешка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Лина Гьорчешка - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Деспина Папамихаил - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Деспина Папамихаил - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Лина Гьорчешка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Деспина Папамихаил - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Лина Гьорчешка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Лина Гьорчешка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Лина Гьорчешка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Лина Гьорчешка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Лина Гьорчешка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Лина Гьорчешка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Лина Гьорчешка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Деспина Папамихаил - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Деспина Папамихаил - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Лина Гьорчешка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Лина Гьорчешка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Лина Гьорчешка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Лина Гьорчешка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
История последних встреч
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
1
9
Выигрыш первой подачи
41%
63%
Реализация брейк - пойнтов
46%
53%
