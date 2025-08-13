13.08.2025
Смотреть онлайн Katarina Kujovic - Амарни Бэнкс 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Kursumlijska Banja: Katarina Kujovic — Амарни Бэнкс . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Kursumlijska Banja
Завершен
(5:7, 0:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Амарни Бэнкс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Амарни Бэнкс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Katarina Kujovic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Амарни Бэнкс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Katarina Kujovic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Katarina Kujovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Амарни Бэнкс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Katarina Kujovic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Katarina Kujovic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Амарни Бэнкс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Амарни Бэнкс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Амарни Бэнкс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Амарни Бэнкс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Амарни Бэнкс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Амарни Бэнкс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Амарни Бэнкс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Амарни Бэнкс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Амарни Бэнкс - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
5
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
49%
79%
Реализация брейк - пойнтов
100%
40%
Комментарии к матчу