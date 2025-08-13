Фрибет 15000₽
13.08.2025

Смотреть онлайн Наталья Сенич - Денислава Глушкова 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Kursumlijska Banja: Наталья СеничДенислава Глушкова . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .

МСК
ITF W75 Kursumlijska Banja
Наталья Сенич
Завершен
(6:7, 2:6)
0 : 2
13 августа 2025
Денислава Глушкова
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Денислава Глушкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Наталья Сенич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Наталья Сенич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Денислава Глушкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Денислава Глушкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Денислава Глушкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Наталья Сенич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Денислава Глушкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Наталья Сенич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Наталья Сенич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Денислава Глушкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Наталья Сенич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Денислава Глушкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Денислава Глушкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Наталья Сенич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Денислава Глушкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Денислава Глушкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Денислава Глушкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Наталья Сенич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Денислава Глушкова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
2
0
Двойные ошибки
6
0
Выигрыш первой подачи
48%
57%
Реализация брейк - пойнтов
71%
64%
