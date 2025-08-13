13.08.2025
Смотреть онлайн Daniele Rapagnetta - Александр Обрио 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Ystad: Daniele Rapagnetta — Александр Обрио . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:15 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Ystad
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александр Обрио - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Daniele Rapagnetta - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Daniele Rapagnetta - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Александр Обрио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Александр Обрио - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Александр Обрио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Александр Обрио - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Daniele Rapagnetta - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Александр Обрио - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Александр Обрио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Александр Обрио - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Daniele Rapagnetta - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Александр Обрио - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Александр Обрио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Александр Обрио - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Daniele Rapagnetta - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
11
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
54%
70%
Реализация брейк - пойнтов
12%
57%
