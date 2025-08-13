13.08.2025
Смотреть онлайн Джанникола Мисаси - Mukkesh S Vijay Shankar 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Pirot: Джанникола Мисаси — Mukkesh S Vijay Shankar . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Pirot
Завершен
(6:0, 6:0)
(6:0, 6:0)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джанникола Мисаси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Джанникола Мисаси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Джанникола Мисаси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Джанникола Мисаси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Джанникола Мисаси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Джанникола Мисаси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Джанникола Мисаси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Джанникола Мисаси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Джанникола Мисаси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Джанникола Мисаси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Джанникола Мисаси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Джанникола Мисаси - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
5
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
88%
20%
Реализация брейк - пойнтов
100%
0%
Комментарии к матчу