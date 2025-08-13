13.08.2025
Смотреть онлайн Тена Лукас - Софья Лансере 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Kursumlijska Banja: Тена Лукас — Софья Лансере . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Kursumlijska Banja
Завершен
(1:6, 5:7)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Софья Лансере - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Софья Лансере - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Софья Лансере - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Тена Лукас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Софья Лансере - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Тена Лукас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Тена Лукас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Тена Лукас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Тена Лукас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Тена Лукас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Софья Лансере - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
14
7
Выигрыш первой подачи
47%
53%
Реализация брейк - пойнтов
56%
53%
Комментарии к матчу