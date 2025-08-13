13.08.2025
Смотреть онлайн Виттория Паганетти - Мариам Булгару 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Kursumlijska Banja: Виттория Паганетти — Мариам Булгару . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Kursumlijska Banja
Завершен
(5:7, 7:6, 6:7)
(5:7, 7:6, 6:7)
1 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Miriam B Bulgaru - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Виттория Паганетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Виттория Паганетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Виттория Паганетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Виттория Паганетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Miriam B Bulgaru - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Miriam B Bulgaru - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Виттория Паганетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Miriam B Bulgaru - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Miriam B Bulgaru - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Miriam B Bulgaru - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Miriam B Bulgaru - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Miriam B Bulgaru - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Виттория Паганетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Miriam B Bulgaru - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Виттория Паганетти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Виттория Паганетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Miriam B Bulgaru - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Miriam B Bulgaru - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Виттория Паганетти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Miriam B Bulgaru - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Виттория Паганетти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Miriam B Bulgaru - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Виттория Паганетти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Miriam B Bulgaru - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Miriam B Bulgaru - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Виттория Паганетти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Виттория Паганетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Виттория Паганетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Miriam B Bulgaru - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Miriam B Bulgaru - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 33 - Виттория Паганетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 34 - Miriam B Bulgaru - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 35 - Виттория Паганетти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 36 - Виттория Паганетти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 37 - Miriam B Bulgaru - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
15
10
Выигрыш первой подачи
65%
59%
Реализация брейк - пойнтов
38%
58%
Комментарии к матчу