13.08.2025
Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Vigo
Завершен
(1:6, 2:5)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Малене Хельго - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Малене Хельго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Малене Хельго - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Алисса Регуэр - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Малене Хельго - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Малене Хельго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Малене Хельго - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Малене Хельго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Алисса Регуэр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Малене Хельго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Малене Хельго - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Малене Хельго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Малене Хельго - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Алисса Регуэр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Малене Хельго - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
4
Двойные ошибки
12
1
Выигрыш первой подачи
62%
72%
Реализация брейк - пойнтов
33%
38%
