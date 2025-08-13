Фрибет 15000₽
13.08.2025

Смотреть онлайн Арианна Цуккини - Альба Рей Гарсия 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Vigo: Арианна ЦуккиниАльба Рей Гарсия . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

МСК
ITF W35 Vigo
Арианна Цуккини
Завершен
(6:7, 4:6)
0 : 2
13 августа 2025
Альба Рей Гарсия
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Альба Рей Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Альба Рей Гарсия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Арианна Цуккини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Альба Рей Гарсия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Арианна Цуккини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Арианна Цуккини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Арианна Цуккини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Альба Рей Гарсия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Альба Рей Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Арианна Цуккини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Арианна Цуккини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Альба Рей Гарсия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Альба Рей Гарсия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Арианна Цуккини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Альба Рей Гарсия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Арианна Цуккини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Арианна Цуккини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Альба Рей Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Альба Рей Гарсия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Арианна Цуккини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Альба Рей Гарсия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Альба Рей Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
1
0
Двойные ошибки
6
1
Выигрыш первой подачи
52%
64%
Реализация брейк - пойнтов
43%
33%
