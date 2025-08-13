13.08.2025
Смотреть онлайн Mateusz Lange - Риккардо Бальдзерани 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bielsko Biala: Mateusz Lange — Риккардо Бальдзерани . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Bielsko Biala
Завершен
(1:6, 2:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Риккардо Бальдзерани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Риккардо Бальдзерани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Риккардо Бальдзерани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Риккардо Бальдзерани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Риккардо Бальдзерани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Mateusz Lange - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Риккардо Бальдзерани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Mateusz Lange - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Риккардо Бальдзерани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Риккардо Бальдзерани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Риккардо Бальдзерани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Риккардо Бальдзерани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Mateusz Lange - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Риккардо Бальдзерани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Риккардо Бальдзерани - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
7
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
60%
76%
Реализация брейк - пойнтов
33%
62%
