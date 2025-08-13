13.08.2025
Смотреть онлайн Alec Beckley - Кароль Филар 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bielsko Biala: Alec Beckley — Кароль Филар . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Bielsko Biala
Завершен
(6:1, 6:4)
(6:1, 6:4)
2 : 0
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Alec Beckley - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Alec Beckley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Alec Beckley - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Alec Beckley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Alec Beckley - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Кароль Филар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Alec Beckley - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Alec Beckley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Alec Beckley - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Кароль Филар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Кароль Филар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Кароль Филар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Alec Beckley - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Alec Beckley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Alec Beckley - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Кароль Филар - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
71%
56%
Реализация брейк - пойнтов
67%
33%
Комментарии к матчу