13.08.2025
Смотреть онлайн Emilien Demanet - Арно Жиль Байи 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Koksijde: Emilien Demanet — Арно Жиль Байи . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Koksijde
Завершен
(1:6, 1:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Арно Жиль Байи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Арно Жиль Байи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Арно Жиль Байи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Арно Жиль Байи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Арно Жиль Байи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Emilien Demanet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Арно Жиль Байи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Арно Жиль Байи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Арно Жиль Байи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Арно Жиль Байи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Арно Жиль Байи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Арно Жиль Байи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Emilien Demanet - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Арно Жиль Байи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
38%
76%
Реализация брейк - пойнтов
33%
55%
Комментарии к матчу