13.08.2025
Смотреть онлайн Михаи Александру Коман - Илья Сницарь 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Targu Jiu: Михаи Александру Коман — Илья Сницарь . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Targu Jiu
Завершен
(6:4, 1:6, 4:5)
1 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Илья Сницарь - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Михаи Александру Коман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Илья Сницарь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Михаи Александру Коман - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Илья Сницарь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Михаи Александру Коман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Михаи Александру Коман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Михаи Александру Коман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Илья Сницарь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Михаи Александру Коман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Илья Сницарь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Илья Сницарь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Илья Сницарь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Илья Сницарь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Илья Сницарь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Михаи Александру Коман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Илья Сницарь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Илья Сницарь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Михаи Александру Коман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Илья Сницарь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Илья Сницарь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Илья Сницарь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Михаи Александру Коман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Михаи Александру Коман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Илья Сницарь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Михаи Александру Коман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Илья Сницарь - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
9
1
Выигрыш первой подачи
61%
78%
Реализация брейк - пойнтов
30%
45%
