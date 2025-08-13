13.08.2025
Смотреть онлайн Andreea Diana Soare - Оана Джеоргета Симион 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Otopeni: Andreea Diana Soare — Оана Джеоргета Симион . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Otopeni
Завершен
(1:6, 2:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Оана Джеоргета Симион - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Оана Джеоргета Симион - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Andreea Diana Soare - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Оана Джеоргета Симион - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Оана Джеоргета Симион - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Оана Джеоргета Симион - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Оана Джеоргета Симион - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Andreea Diana Soare - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Оана Джеоргета Симион - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Оана Джеоргета Симион - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Andreea Diana Soare - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Оана Джеоргета Симион - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Оана Джеоргета Симион - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Оана Джеоргета Симион - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Оана Джеоргета Симион - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
7
3
Выигрыш первой подачи
40%
59%
Реализация брейк - пойнтов
33%
67%
Комментарии к матчу