13.08.2025
Смотреть онлайн Мара Гае - Анамария Федерика Оана 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Otopeni: Мара Гае — Анамария Федерика Оана . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Otopeni
Завершен
(7:6, 2:6, 3:6)
1 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мара Гае - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Мара Гае - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Анамария Федерика Оана - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Мара Гае - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Анамария Федерика Оана - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Анамария Федерика Оана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Мара Гае - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Анамария Федерика Оана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Анамария Федерика Оана - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Мара Гае - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Мара Гае - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Анамария Федерика Оана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Мара Гае - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Анамария Федерика Оана - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Анамария Федерика Оана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Анамария Федерика Оана - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Анамария Федерика Оана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Анамария Федерика Оана - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Мара Гае - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Анамария Федерика Оана - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Мара Гае - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Анамария Федерика Оана - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Мара Гае - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Анамария Федерика Оана - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Мара Гае - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Анамария Федерика Оана - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Анамария Федерика Оана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Анамария Федерика Оана - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Анамария Федерика Оана - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
5
1
Двойные ошибки
8
16
Выигрыш первой подачи
68%
71%
Реализация брейк - пойнтов
30%
44%
Комментарии к матчу