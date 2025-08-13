13.08.2025
Смотреть онлайн Ana Ioana Varsa - Ева Мария Ионеску 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Otopeni: Ana Ioana Varsa — Ева Мария Ионеску . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Otopeni
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ana Ioana Varsa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Ева Мария Ионеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Ева Мария Ионеску - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Ева Мария Ионеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Ева Мария Ионеску - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ana Ioana Varsa - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Ева Мария Ионеску - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Ana Ioana Varsa - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Ева Мария Ионеску - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Ana Ioana Varsa - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Ева Мария Ионеску - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Ева Мария Ионеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Ева Мария Ионеску - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ana Ioana Varsa - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Ева Мария Ионеску - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Ana Ioana Varsa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Ева Мария Ионеску - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Ева Мария Ионеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
51%
82%
Реализация брейк - пойнтов
25%
36%
