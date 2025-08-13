Текстовая трансляция

Гейм 1 - Лаутаро Агустин Корти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 2 - Лаутаро Агустин Корти - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Никола Керемедчиев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 5 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Лаутаро Агустин Корти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Лаутаро Агустин Корти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 8 - Никола Керемедчиев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 9 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Никола Керемедчиев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 11 - Лаутаро Агустин Корти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 12 - Никола Керемедчиев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 13 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 14 - Никола Керемедчиев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 15 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 16 - Лаутаро Агустин Корти - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Лаутаро Агустин Корти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 18 - Никола Керемедчиев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 19 - Лаутаро Агустин Корти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 20 - Лаутаро Агустин Корти - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 21 - Лаутаро Агустин Корти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 22 - Лаутаро Агустин Корти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 23 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 24 - Лаутаро Агустин Корти - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 25 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 26 - Лаутаро Агустин Корти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 27 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 28 - Лаутаро Агустин Корти - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 29 - Лаутаро Агустин Корти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 30 - Лаутаро Агустин Корти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0