13.08.2025
Смотреть онлайн Никола Керемедчиев - Лаутаро Агустин Корти 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Beograd: Никола Керемедчиев — Лаутаро Агустин Корти . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 11:45 по московскому времени и пройдет на корте Tenis Club Crvena Zvezda - Court 03.
МСК, Корт: Tenis Club Crvena Zvezda - Court 03
UTR Pro Beograd
Завершен
(6:4, 5:7, 4:6)
1 : 2
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лаутаро Агустин Корти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Лаутаро Агустин Корти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Никола Керемедчиев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Лаутаро Агустин Корти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Лаутаро Агустин Корти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Никола Керемедчиев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Никола Керемедчиев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Лаутаро Агустин Корти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Никола Керемедчиев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Никола Керемедчиев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Лаутаро Агустин Корти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Лаутаро Агустин Корти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Никола Керемедчиев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Лаутаро Агустин Корти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Лаутаро Агустин Корти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Лаутаро Агустин Корти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Лаутаро Агустин Корти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Лаутаро Агустин Корти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Лаутаро Агустин Корти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Лаутаро Агустин Корти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Лаутаро Агустин Корти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 30 - Лаутаро Агустин Корти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 31 - Никола Керемедчиев - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
60%
63%
Реализация брейк - пойнтов
60%
70%
